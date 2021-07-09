«عبدالحميد»: التصريح للصيادلة بممارسة «التغذية العلاجية» يخفف الضغط على الأطباء

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قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، قبل وضع النقابة تحت الحراسة، إن دبلومة التغذية العلاجية معتمدة في كل كليات الطب والصيدلة، ويحصل عليها الصيادلة جنبا إلى جنب مع الأطباء، مؤكدا أن النقابة بدأت في استحداث التخصص منذ 3 سنوات، وتعطي كارنيهات أخصائي للحاصلين على دبلوم أو ماجستير التغذية العلاجية.

وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لكن المشكلة التي تواجه النقابة هي رفض الإدارة المركزية للتراخيص بوزارة الصحة لإعطاء تراخيص العمل للحاملي الكارنية من النقابة رغم أن هؤلاء الصيادلة درسوا خلال سنوات الكلية الكثير من الموضوعات المتعلقة بالتغذية العلاجية، ناهيك عن حصولهم على الدبلومة أو الماجستير».

وتابع: «خاطبت النقابة الوزارة لحل الأزمة خصوصا أن الترخيص للصيادلة بمزاولة مهنة أخصائي تغذية علاجية، سيخفف الضغط على الأطباء الذين يواجهون ضغط كبير في الفترة الحالية، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد»كوفيد 19«، كما يمكن الوزارة من الاستفادة من عدد كبير من الصيادلة الحاصلين على الشهادة، والمؤهلين لممارستها».