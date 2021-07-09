افتتاح 8 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 35.5 مليون جنيه (صور)

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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم افتتاح 8 مساجد جديدة اليوم فى مراكز كفر الدوار وإيتاي البارود والدلنجات ودمنهور وشبراخيت وبدر فى محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية بلغت 35.5 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم افتتاح مسجد سيف النصر بقرية الحاجر فى كفر الدوار والمقام على مساحة 480 م2، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و450 ألف جنيه، ومسجد السناوي الحمرا بقرية سيدي غازي فى كفر الدوار على مساحة 440 م2، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد حسن قاسم بقرية جعيف فى ايتاي البارود، على مساحة 410 م2، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و700 ألف جنيه، ومسجد النور بقرية علي بن ابي طالب فى مركز بدر بمساحة 360 م2، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه.

وتم افتتاح أيضًا مسجد شاهين بقرية الخلالية فى الدلنجات على مساحة 522 م2، وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه، ومسجد محمد سالم عبد الله بقرية زاوية غزال فى دمنهور، على مساحة 360 م2، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 400 ألف جنيه، ومسجد العزيزي بقرية فرنوي فى شبراخيت، على مساحة 350 م2، بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد العصارة بجبارس بحرى بايتاي البارود على مساحة 320 م2 بتكلفة إجمالية 17 مليون و 500 ألف جنيه.

وأكد محافظ البحيرة على دور وزارة الأوقاف فى بناء وتشييد وعمارة المساجد ونشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وأشاد بالجهود الذاتية ومشاركات المواطنين فى تشييد وعمارة المساجد فى مدن ومراكز المحافظة من أجل إقامة الشعائر الدينية.

وأوضح آمنة أن المحافظة شهدت خلال عامين بناء وافتتاح أكثر من 235 مسجد، وذلك شاهدًا على اتجاه الدولة إلي البناء والتشييد والتقدم والنمو، تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأدي اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صلاة الجمعة فى مسجد عطا فى دمنهور، وتناولت خطبة الجمعة موضوع «فضائل شهر ذي الحجة ومفهوم العمل الصالح»، وأن الله تعالي اختص الأمة الإسلامية بمواسم تتضاعف فيها الحسنات وتتنوع فيها الطاعات، ومنها عشر ذي الحجة والتى تكثر فيها البركة ويستحب فيها الإكثار من العبادات، وفيها يوم عرفة.

افتتاح 8 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 35.5 مليون جنيه

افتتاح 8 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 35.5 مليون جنيه

افتتاح 8 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 35.5 مليون جنيه

افتتاح 8 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 35.5 مليون جنيه

افتتاح 8 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 35.5 مليون جنيه

افتتاح 8 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 35.5 مليون جنيه