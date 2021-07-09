حصر السيارات المتهالكة في شوارع شبرا الخيمة (صور)

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وجه اللواء هشام رفعت رئيس حى شرق شبرا الخيمة بحصر السيارات المتهالكه بالشوارع العمومية في كافة نطاق الحى كمرحله أولى والتى تقوم بعمل إشغال وتعطيل للحركه المروريه علاوة على تشويه المظهر العام وتعوق اعمال النظافة.

قال رئيس الحى إن الأجهزة التنفيذية بدأت فعليا في حصر السيارات المتهالكة بشارع ١٥ مايو إبتداءاً من الحدود المشتركة مع حى غرب بمنطقة المرور وحتى كوبرى مسطرد واتخاذ الإجراءات القانونيه حيالها.

وأكد رئيس الحى أنه سيتم التعامل بكل حزم مع جميع المخالفات والتعديات التي تخالف القانون وردع المخالفين.

كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أصدر تعليمات لرؤساء المدن بالبدء على الفور بحصر السيارات المتهالكة بالشوارع والتى تقوم بعمل إشغال وتعطيل للحركه المرورية وتقوم بتشويه المظهر العام.

السيارات المتهالكة فى شوارع شبرا الخيمة

السيارات المتهالكة فى شوارع شبرا الخيمة

السيارات المتهالكة فى شوارع شبرا الخيمة