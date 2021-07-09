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«اتحاد الناشرين»: وافقنا على إقامة 200 حفل توقيع بمعرض الكتاب

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«اتحاد الناشرين»: وافقنا على إقامة 200 حفل توقيع بمعرض الكتاب «اتحاد الناشرين»: وافقنا على إقامة 200 حفل توقيع بمعرض الكتاب

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قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب، كان تحدياً تثبت من خلاله دعمها للكتاب والناشرين وحركة الابداع .

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه رغم أهمية إقامة المعرض، إلا أنه لا يجب مقارنته بالدورات ال51 السابقة، فهذه الدورة الاستثنائية تواجه تحديات صعبة، منها إقامة المعرض في غير موعده، وارتفاع حرارة الجو، وإقامة المعرض قبل ايام من العيد الاضحى، الأمر الذي اثر على تفاعل وحركة الزوار وإقبالهم على شراء الكتب، لافتا إلى أن حركة البيع وصلت بين 25-30% من حجم مبيعات الدورة السابقة لمعرض الكتاب.

وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين إن زيادة أيام إقامة معرض الكتاب، قد تزيد من معدلات بيع الكتب، بحيث تعوض زيادة الايام انخفاض معدلات البيع.

وأشار إلى أن إقامة حفلات توقيع الكتب ستزيد من حركة البيع، لافتاً إلى الموافقة على إقامة 200 حفل توقيع بدأت من أمس الخميس، وقال إنه منعا للتكدس فقد تم الاتفاق على ان تقتصر حفلات التوقيع، على توقيع المؤلفين على كتبهم التي اشتروها من دار النشر، ويكون تواجدهم في صالات الانتظار الخارجية، منعا للتكدس داخل الأجنحة.

وأنطلقت الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة»، ويستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ما عدا يوم الجمعة، إذ تبدأ الزيارة فيه من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.

المصرى اليوم

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