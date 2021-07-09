ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصابين بفيروس كورونا (تعرف عليها)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يحق لأي طالب من طلاب الثانوية العامة، تأجيل أداء الامتحان للعام الدراسي القادم 2021 / 2022 ولا يحسب العام الحالي من ضمن عدد سنوات التقدم المسموح بها قانونا.

ويمكن أيضا لأي طالب من طلاب الثانوية العامة تأجيل أداء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الفعلية لظروف مرضية.

ويحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد أو بعض المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية في حال إصابة الطالب أو احد افراد الاسرة بفيروس كورونا أو في حالة وجود الطالب في منطقة عزل صحي (مستشفى- منزل- قرية- مدينة) بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأكدت الوزارة أنه في الحالات المرضية يعرض الامر على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية، ثم يتم التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شؤون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة (ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور) على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب مع تقديم المستندات المطلوبة وهي خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، وموافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضية، وصورة من رقم الجلوس ، وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضحا بها المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة إصابة أي طالب داخل لجنة الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة اسعاف إلى اقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية.

وعلى ولي الامر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتشمل المستندات ( تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية + إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة تشمل محضر اثبات حالة وصورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب اثناء تأدية الامتحان وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية.