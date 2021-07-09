وكيل «النواب» ينعى جيهان السادات: كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية

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نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام .

وقال «سعد الدين» إن الراحلة كانت نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية، وأن الدولة المصرية لم تنسي الدور الكبير للفقيدة وإسهاماتها الحقيقية في مجال حقوق المرأة وتمكينها، في كافة المجالات.

وتقدم وكيل مجلس النواب بصادق العزاء والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة، داعياً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

ورحلت جيهان السادات اليوم الجمعة عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض، ودخولها العناية المركزة لتعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، عقب رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية استمرت قرابة شهرين .

ولدت جيهان في (29 أغسطس 1933)، بمدينة القاهرة لأب مصري يعمل استاذ جامعي ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعي «جلاديس تشارلز كوتريل»، والتقت أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجاً ولديه 3 بنات وهم رقية وراوية وكاميليا ،وبالفعل تزوجته جيهان في 29 مايو 1949 وذلك مبكراً قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا. وأنجبت منه ثلاث بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال، علما بأنه كان متزوج من سيدة أخرى قبلها إقبال ماضي وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا وهن راوية ورقية وكاميليا.