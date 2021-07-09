حملات مكبرة لإزالة التعديات والمباني المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من حملاتها المكبرة للتصدي ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد وتطبيق القانون على المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

ومن جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بإزالة حالة تعدي بنطاق الوحدة المحليه بالأسدية على مساحة ٥٠ متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من التصدى لحالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية بردين، عبارة عن سور مبنى بالطوب الدبش على مساحة 40 متر، وتم تحرير محضر ضد المخالف.

وفي سياق متصل، شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة ديرب نجم ،حملة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، أسفرت جهودها عن إزالة في المهد لغرفة بالدبش خارج الحيز العمراني بمساحة ٢١م بناحية قرية الهوابر، وتم ضبط المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما توجهت الحملة لقرية منشأة قاسم التابعة للوحدة المحلية بالعصايد، وتم إزالة هنجر وتندة صاج وأعمدة وخوص حديد على مساحة ١٦ سهم وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة،حيث قام مسئولي الوحدة المحلية بالعدلية بفك شدة خشبية لحالتي تعدي، أحدهما عبارة عن صب الدور الثالث علوى على مساحه ١٣٠ متر بدون ترخيص، والأخري عبارة عن فك شدة خشبية للدور الرابع علوى على مساحة ٨٠ متر بقريه ميت حمل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،كما قامت الوحدة المحليه بكفر ابراهيم العايدي بإزالة سور بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية قام المواطن المخالف بالبناء والصب ليلاً على مساحة 75 متر طولى بالوحدة بجوار مصرف بلبيس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفي نفس السياق، قام مسئولي الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان بإزالة وفك شدة خشبية لسملات بدون ترخيص على مساحة 85 متر، وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتصدت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر، حملة لبناء مخالف عبارة عن بناء حصيرة لصبة خرسانة مسلحة على مساحة ٣٠٠ متر، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.