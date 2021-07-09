رئيس اتحاد الناشرين : رصدنا 5 مخالفات بمعرض الكتاب أبرزها الكتب المزورة

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كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن المخالفات التي تم رصدها خلال الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وقال إنه تم تحرير 5 مخالفات تم بناء عليها إغلاق دارين للنشر إغلاقًا جزئيًا لمدة يوم واحد، ومنع دار واحدة من المشاركة- كانت لم تضع كتبها- حيث كان قد تم حجزها باسم ناشر آخر لعرض كتب ناشر غير مسجل باتحاد الناشرين.

وعن طبيعة المخالفات، قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن المخالفات تتعلق بعرض كتب لناشر غير مقيد باتحاد الناشرين، ووجود كتب مزورة، ووجود كتب أجنبية مزورة.

أما بالنسبة للشكاوى، فقال إن أغلب شكاوى الناشرين ترتبط بضعف حركة بيع الكتب أو وجود مشاكل في دخول توريدات كتب جديدة، ويتم التعامل معها بسرعة.

وانطلقت الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة»، ويستقبل المعرض جمهوره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء، ما عدا يوم الجمعة، إذ تبدأ الزيارة فيه من الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساء.