ماذا فعلت قوات امن القاهرة استعدادا ل"جنازة " جيهان السادات زوجة بطل الحرب والسلام

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تواجدت قوات امن القاهرة ورجال المرور منذ الصباح الباكر استعدادا لبدء مراسم جنازة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمدينة نصر .

وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها،فى محيط المنطقة لمراقبة الحالة الامنية وكذلك التاكد من ارتداء المواطنين للكمامات خوفا من الزحام الشديد فى ظل وجةد "كورونا"حتى يتم الإنتهاء من تشييع جثمان الراحلة جيهان السادات، من أمام المنصة بمدينة نصر، في الثالثة عصرًا.

استقبل المريون صباح اليوم خبر وفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر 1973.