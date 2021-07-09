كارتيرون يؤجل حسم ملف المعارين بسبب «سيسيه»

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ارجأ باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، حسم ملف لاعبي الفريق الكروي الأول، المعارين لاندية أخرى إلى نهاية الموسم الجاري، حتي تتضح الرؤية كاملة بخصوص احتياجات الفريق للموسم الجديد، والحصول على الوقت الكاف لتقييم جميع اللاعبين المعارين من خلال مشاركتهم مع الأندية المعارين اليها، حتي نهاية الموسم.

ومنح كارتيرون، لاعبي الزمالك راحة 11 يومًا، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يحسم الجهاز الفني للزمالك، موقفه من رزاق سيسيه، الذي تعرض للإصابة بكسر في صابونة الركبة، والذي ستستغرق علاج لمدة سنة كاملة.