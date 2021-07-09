غلق منشآت طبية دون ترخيص وضبط ٣٠ طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

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كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الحملات التفتيشية والرقابية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك تفعيلا للمنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وخلال شهر يونيو الماضي، قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالإشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة والطب البيطري، وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط «مركز للطب التكميلى» بمدينة الزقازيق، وأسفر الفحص عن رصد عدة مخالفات بالمركز منها إدارة وتشغيل منشأة طبية بدون ترخيص مخالفاً لأحكام القانون 56 لسنة1981، وعمل جلسات علاج طبيعى مخالفاً لأحكام القانون 3 لسنة 1985، وكذلك وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير مخالفة للقانون 127 لسنة 1955، بالإضافة إلى تركيبات علاجية ومراهم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تخص المنشأة والتركيب وتاريخ الصلاحية والإنتاج مخالفاً لأحكام القانون 181 لسنة 2018، فضلا عن استخدام مستلزمات غير معلومة تخص التدليك والحجامة، وكاسات الهواء بدون فواتير مخالفاً القرار 113 لسنة 1994.

تم مصادرة الأدوية والسرنجات مجهولة المصدر، وأجهزة طبية تستخدم في العلاج الطبيعي داخل المركز، وتشميع المكان إحترازياً نظراً لوجود خطر داهم على الصحة العامة ،و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه المخالفين.

وفي مجال الطب البيطري، قام الجهاز بالمرور على 3 صيدليات بيطرية أسفرت عن ضبط صيدلية كائنه بقرية تلراك بمركز أولاد صقر، وذلك لإدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص وبيع أدوية منتهية الصلاحية، وبيع أدوية محظور تداولها. كما شن الجهاز حملات بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري، على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، حيث قامت حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز ههيا، أسفرت الحملة عن ضـبط 205 عبوة لـ 35 صنف دواء بيطري مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية ،و 26 ألف جرعة و26 عبوة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل محاضر بالمخالفات والتحفظ على الأدوية على ذمة القضايا.

كما قامت الحملات بالتفتيش على مصانع وثلاجات ومحال بيع اللحوم والدواجن، وتم التحفظ على ما يقرب من ٣٠ طن لحوم ودجاج وأسماك مجمدة ومدخنة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفى مجال منظومة الشكاوى، ورد إلى الفرع خلال الشهر الماضي ما يقرب من ٥٥٠ شكوى، تم فحصها ومتابعة الشاكيين والشركات المشكو في حقها بشكل يومى، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.