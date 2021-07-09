  ضبط أحد الأشخاص بتهمة قتل جاره الأقصر  

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تمكن قطاع الأمن العام من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالأقصر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وكان تبلغ لقسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم .

بالإنتقال والفحص برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد الأشخاص ، لخلافات الجيرة ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.