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كان بيسرقها مع صحابه.. كشف غموض العثور على جثة طالب داخل مدرسة بالقليوبية

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كان بيسرقها مع صحابه.. كشف غموض العثور على جثة طالب داخل مدرسة بالقليوبية كان بيسرقها مع صحابه.. كشف غموض العثور على جثة طالب داخل مدرسة بالقليوبية

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تمكن قطاع الأمن العام من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طالب بإحدى المدارس بالقليوبية، وتبين أنه توفى نتيجة اختللال توازنه أثناء محاولته سرقة أسياخ خرسانية من المدرسة.

وكان تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة طالب داخل فناء إحدى المدارس.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل فى صعود المتوفـى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها، وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ إختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفات.

وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل، كما أمكن تحديد مرافقى المتوفـى وتبين أنهم 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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