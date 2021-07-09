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الأردن: هدم إسرائيل مساكن الفلسطينيين خرق للقانون الدولي

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الأردن: هدم إسرائيل مساكن الفلسطينيين خرق للقانون الدولي الأردن: هدم إسرائيل مساكن الفلسطينيين خرق للقانون الدولي

جى بي سي نيوز  :- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مساكن الفلسطينيين في قرية حمصة الفوقا في الأغوار المحتلة.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن عمليات الهدم والتهجير وكذلك مصادرة الأراضي خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي.

وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم لاشرعية ولاقانونية وتقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

جي بي سي نيوز

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