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نجحت جهاد نجيب، موظفة بإدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، فى تصميم واختراع "عوامة" مزودة بحزام أمان، لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن على نزول البحر.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه جرى تصنيع وتجربة العوامة من قبل عمال الإنقاذ، للتأكد من صلاحيتها.

وأشار إلى أنه جرى استخدام العوامة، أمس، من قبل ذوي الهمم على شاطئ المندرة المجاني، وذلك بمعاونة أفراد الإنقاذ، قائلا:"لاقت استحسان وإعجاب وفرحة ذوي الهمم".

وأضاف رشاد، أن الإدارة ترحب بكل الأفكار والمساهمات التي تساعد على تحقيق فكرة الدمج المجتمعي لذوي الهمم وخاصة على شواطئ الإسكندرية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الإدارة لن تدخر جهد لتوفير كافة السبل لضمان راحة واستمتاع ذوي الهمم بشواطئ الإسكندرية.

يشار الى ان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية خصصت مساحة مجهزة على شاطئ المندرة المجاني، لاستقبال ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، للاستمتاع بالبحر.

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