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: تصفيات نهائية لمواهب الجيزة و الشرقية

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الزمالك : تصفيات نهائية لمواهب الجيزة و الشرقية : تصفيات نهائية لمواهب الجيزة و الشرقية

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استضافت ملاعب الناشئين بنادي ، التصفيات النهائية الخاصة بالمواهب التي تم اختيارها من محافظتي الجيزة الطالبية ،والشرقية منيا القمح، ضمن الاختبارات التى قام النادي بها في محافظات ، وذلك تحت إشراف جمال عبد الحميد المشرف العام علىقطاعات الناشئين، وكابتن طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وكابتن بدر حامد مدير قطاع الناشئين.

وضمت اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار مرحلة الناشئين اليوم كلا من : غانم سلطان، أحمد عبد الحليم ، بدر حامد، حسن بصري، عادلالمأمور ، حماده عبد اللطيف، عادل الدسوقي، تامر عبد الحميد دونجا، والجانب الإداري شكري حسن.

أما اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار البراعم الصغيرة ضمت كلا من : نصر إبراهيم، سيد سلامة، محمد أحمد، علي يونس، خالد مصطفى،إيهاب رفاعي، إحسان الشحات ، والجانب الإداري محمد صبحي .

ومن المقرر أن تجري تصفيات أخرى للعناصر التي تم اختيارها اليوم، في ميعاد لاحق سيتحدد فيما بعد.

وتستكمل التصفيات الخاصة بباقي المحافظات وفقا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقا عبر الموقع الرسمي للزمالك، ابتداء من الساعة 9صباحا، في المواعيد التى تم ذكرها في وقت سابق ، وفقا لموعد كل محافظة، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1 ، والناشئين على ملعب 2 ،وحراس المرمى على ملعب 3 .

المصرى اليوم

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