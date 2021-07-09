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مباراة لكرة القدم بين السيدات والشباب تثير الجدل

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مباراة لكرة القدم بين السيدات والشباب تثير الجدل مباراة لكرة القدم بين السيدات والشباب تثير الجدل

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أثارت مباراة لمنتخب سيدات لكرة القدم، وفريق للرجال، ضجة كبيرة في الشارع المصري.

وفي حدث هو الأول من نوعه في كرة القدم المصرية، واجه منتخب مصر للسيدات فريق القاهرة للشباب، في إطار استعدادات سيدات مصر للاستحقاقات المقبلة.

وانتهت المباراة بفوز فريق القاهرة للشباب، بنتيجة 4-2.

وأرجع المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات، محمد كمال، قراره بتنظيم مباراة ضد فريق للرجال، لرغبته في مواجهة كتيبته لفريق رجالي قوي، مشيرا إلى أن خوض لقاء أمام منتخب إفريقي قوي للسيدات يحتاج لتكلفة مالية باهظة، كما أن اللعب ضد منتخب ضعيف لن يعود بالفائدة على "سيدات مصر، وشدد كمال على أنه حقق المبتغى من مواجهة فريق القاهرة رغم الخسارة.

المصرى اليوم

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