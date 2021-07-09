«صحة القليوبية»: مشرف طبي بكل لجنة في امتحانات الثانوية العامة

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تابعت مديرية الصحة في القليوبية الترتيبات النهائية للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها صباح غد السبت للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات آخر العام الدراسي حفاظاً على صحة الطلاب.

وقالت مديرية الصحة بالمحافظة، في بيان لها، إن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عقد اجتماعا بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية ومسئولي الصحة المدرسية بالإدارات الصحية والفرق الطبية للتأكد من جاهزية المشرف الطبي بكل لجنة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك قيامه بالإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة.

كما تم التأكيد على ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان الكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بها وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء إجراء الامتحانات بمدارس المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار العمل المكثف لمتابعة الإجراءات الصحية والوقائية، حتى نهاية فترة الامتحانات للحفاظ على صحة أبنائنا.

يذكر أنه تم تجهيز 135 لجنة، منها لجنة لمدارس STEM ولجنة للمكفوفين، وذلك لاستقبال 34 ألف طالب وطالبة، إلى جانب تجهيز عدد 24 استراحة للسادة المراقبين متوفر بها كافة وسائل الإعاشة.