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عادت أسعار الذهب في مصر، صاح اليوم االجمعة، 9 يوليو 2021، للارتفاع الطفيف فى استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميًا، ولكن بنسبة أقل بسبب ارتباطه نسبيا بالعرض والطلب محليا، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الجمعة، 896 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 785 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 671 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6250 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا ليتخطى سعر الذهب حاجز الـ 1800 دولار للأوقية، مرة ثانية، ويتجه مؤشر التداول لأعلى مع مرور الوقت، وذلك بسبب انخفاض عائدات السندات لأقل مستوى لها منذ 4 شهور ، وكذلك تراجع مؤشر الدولار ويعود عودة الارتفاع للذهب، إلى ارتفاع الاصابات بكوفيد المتحور "دلتا" ، فى جنوب شرق آسيا واتجاهها لاجراءات الاغلاق للسيطرة على الوضع ، كما تتجه دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا لزيادة القيود الباقية لمكافحة الجائحة بعد تفشى كارثى للمرض .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الجمعة، 796.54 جنيه، وكانت مساء الخميس 793.81 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,804.56 $، وكانت مساء الخميس 1،798.98 $ .

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