★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد بترو سبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ26 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، وجاء الشوط الأول خاليًا من المتعة ومن جماليات كرة القدم، نتيجة للتكتل الدفاعي لفريق المقاولون، ومحاولة الخروج بنقطة التعادل، ولكن في الشوط الثاني نجح موسيماني المدير الفني للأهلي، في ضرب التكل الدفاعي للمنافس بعدة تغييرات هجومية، وخطف الهدف الأول الذي حمل توقيع صلاح محسن في الدقيقة 77، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من استغلال ممتاز للهجمة المرتدة.

بهذا الفوز أضاف الأهلي ثلاث نقاط ليصل للنقطة 48، فيما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 29.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية كعادة لقاءات الفريقين، وسعى الأهلي من البداية للسيطرة على وسط الملعب بتحركات الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة خلف رأس الحربة محمد شريف، فيما كان تمركز حمدي فتحي وأليو ديانج في وسط المعب كالصخرة التي تحطمت عليها مناوشات المقاولون العرب الهجومية.

مرت أول ربع ساعة من زمن الشوط الأول دون خطورة حقيقية على الفريقين، نظرًا للالتزام الدفاعي المحكم مع عدم إتقان اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، وكثرة التحضير في وسط الملعب، مما سمح للمقاولون بغلق كافة المساحات.

وشهدت الدقيقة 18 أولى مناوشات الأهلي الهجومية، عندما تسلم طاهر محمد طاهر الكرة على حدود منطقة الجزاء لكنه لم يسيطر عليها، ولو مرر بشكل صحيح للقادم من الخلف حسين الشحات لتحققت الخطورة، ولانفرد حسين بحارس المقاولون وتمكن من وضع بصمته.

بمرور الوقت بدأ الأهلي يسيطر بشكل كبير على المباراة، وكاد طاهر يسجل في الدقيقة 25 عندما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن حسن شاهين حارس المقاولون تمكن من التصدي للكرة.

تسديدة طاهر فتحت شهية الأهلي الهجومية وتقدم حسين الشحات ومرر الكرة إلى محمد شريف، لكن التكتل الدفاعي للمقاولون تمكن من التصدي للكرة لتصل مجددًا إلى حمدي فتحي، الذي سدد بقوة لكن الكرة ارتدت من الدفاع وسط غابة من السيقان لذئاب الجبل داخل منطقة الجزاء.

ورغم تعدد محاولات الأهلي فإنها لم ترق إلى الخطورة نتيجة للالتزام الدفاعي لفريق المقاولون وتكتل لاعبيه أمام المرمى، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة، وكان أكرم توفيق أقرب إلى التسجيل في الدقيقة الأخيرة عندما أطلق صاروخًا مر فوق العارضة ومعه صافرة نهاية الشوط بتعادل الفريقين 0/0.

الشوط الثاني:

مرت الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني على نفس وتيرة الشوط الأول، وفي الدقيقة 56 أجرى الأهلي التغيير الأول بخروج ياسر إبراهيم ومشاركة والتر بواليا، في محاولة من موسيماني لتكثيف الضغط على المقاولون واللعب برأسي حربة.

من أول لمسة لمهاجم الأهلي والتر بواليا كاد يسجل في الدقيقة 60 عندما تسلم عرضية طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء، وسدد برأسه لكنها ارتدت فسدد مجددًا بالقدم لكن الكرة ارتدت من خط دفاع المقاولون المتكتل أمام مرماه.

مع الدقيقة 70 أجرى الأهلي التغيير الثاني بمشاركة صلاح محسن وخروج حسين الشحات، وبعدها لعب أفشة ضربة حرة مباشرة على رأس حمدي فتحي، الذي ارتقى فوق الجميع ولعب الكرة ببراعة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

الهدف الأول:

في الدقيقة 77 نجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الأول للأهلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة وتجاوزت الكرة خط المرمى، وبعد العودة لتقنية الفار تم احتساب الهدف.

التغيير الثالث للأهلي جاء في الدقيقة 82 بمشاركة بدر بانون بدلًا من طاهر محمد طاهر لضبط الإيقاع الدفاعي، بعدما تمكن الأهلي من ضرب التكتل الدفاعي للمقاولون وتسجيل الهدف الأول.

ومرت الدقائق الأخيرة مثيرة وسط محاولات هجومية مكثفة من الأهلي أثمرت عن الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عندما انطلق محمد شريف من هجمة مرتدة وانفرد بالمرمى بسرعته، مسجلًا الهدف، وبعدها أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الأهلي 2-0.