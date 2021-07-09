الغندور: عمري ما اتهمت مدرب أنه «بيفوت مباراة»

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أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، أنه لم يتهم أي مدرب بتقويت مباراة لصالح أحد الأندية.

وقال خالد الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«أنا عمري في حياتي ما قلت على مدرب أنه بيفوت ماتش، وكلهم ناس محترمة لكن ممكن تقيم ماتش مدرب لعبه أو تصريح خانه التوفيق فيه».

وأضاف:«علي فكرة معروف مين اللي طلع فكرة تفويت المباراة لنادي وطارق يحيي موجد حي يرزق».

يذكر أن محمد عبدالجليل، المدير الفني لمصر المقاصة، تعرض للانتقادات في الأيام الماضية، واتهمه البعض بأنه سيفوت مباراة الأهلي، وذلك بعد تصريحه بأنه سيطالب لاعبي المقاصة بعدم الإحتكاك القوي ضد لاعبي الأهلي، حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة قوية قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال افريقيا