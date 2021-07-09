أخبار عاجلة

"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه -
بجهازها HUAWEI MatePad Pro.. "هواوي" تقدم الأفضل في تجربة الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي بالمملكة -
"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة -
تفاعلاً مع "سبق".. "تجمع مكة الصحي" يتعهد بالانتصار لـ3 أطباء معتدى عليهم لفظياً وجسدياً -
"مكارم" توزّع 450 ألف عبوة ماء على الحجيج -
«النواب» يوافق على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية -
زعيم الأغلبية بالبرلمان: المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة.. ونتفهم مشاكلها -
استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة -
الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران -
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتكنولجيا والتعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» وفاة الفنانة نور الهدى 9 يوليو 1998

Print
«زي النهارده» وفاة الفنانة نور الهدى 9 يوليو 1998 «زي النهارده» وفاة الفنانة نور الهدى 9 يوليو 1998

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اسمها الأصلى ألكسندرا نقولا بدران، واسمها الفنى نور الهدى، وهو الذي اختاره لها يوسف بك وهبى، وهى ممثلة ومطربة لبنانية مولودة في 20 ديسمبر 1924 وظهر تميز صوتها حين كانت تغنى في المدرسة وفى الحفلات الخاصة وأطلقوا عليها اسم أم كلثوم لبنان،وكانت أولى فرصها الفنية عندما كان الفنان يوسف وهبى يقوم بزيارة عمل في الشام في سنة 1942 وأعجب بصوتها، فطلب منها السفر إلى ولم تفوت الفرصة وحضرت إلى مصروأسند إليها بطولة فيلم جوهرة ثم كان فيلم برلنتى في 1944 .الذي أخرجه وهبى وكتب له القصة والسيناريو مثل الفيلم الأول ثم انطلقت في مسيرتها وعملت مع عدد كبيرمن الفنانين مثل فريد الأطرش ومحمد عبدالوهاب ومحمد فوزی وتوالت أفلامها فكانت أفلامها «مدموازيل بوسة» إخراج نيازى مصطفى وأميرة الأحلام إخرج أحمد جلال ثم «مجد ودموع» إخراج أحمد بدرخان ثم «لست ملاكا» مع محمد عبدالوهاب إخراج محمد كريم ثم «غدر وعذاب» إخراج حسين صدقى ثم «المنتقم» إخراج صلاح أبوسيف ثم «قبلنى يا أبى» إخراج أحمد بدرخان ثم «حياة حائرة» و«المستقبل المجهول» إخراج أحمد سالم ثم«نرجس» إخراج عبدالفتاح حسن ثم كانت أدوارها الرئيسية في أفلام «مبروك عليك»و«هدى وأفراح» و«غرام راقصة» «والشرف غالى» و«شباك حبيب» و«ماتقولش لحد» وغيرها وختمت مسيرتها بفيلم حكم قراقوش في 1953 لفطين عبدالوهاب وفى الخمسينيات اعتزلت الفن وعادت إلى بلادها إلى أن توفيت «زي النهارده»فى 9 يوليو 1998

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة

شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة