«زي النهارده» وفاة الفنانة نور الهدى 9 يوليو 1998

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اسمها الأصلى ألكسندرا نقولا بدران، واسمها الفنى نور الهدى، وهو الذي اختاره لها يوسف بك وهبى، وهى ممثلة ومطربة لبنانية مولودة في 20 ديسمبر 1924 وظهر تميز صوتها حين كانت تغنى في المدرسة وفى الحفلات الخاصة وأطلقوا عليها اسم أم كلثوم لبنان،وكانت أولى فرصها الفنية عندما كان الفنان يوسف وهبى يقوم بزيارة عمل في الشام في سنة 1942 وأعجب بصوتها، فطلب منها السفر إلى مصر ولم تفوت الفرصة وحضرت إلى مصروأسند إليها بطولة فيلم جوهرة ثم كان فيلم برلنتى في 1944 .الذي أخرجه وهبى وكتب له القصة والسيناريو مثل الفيلم الأول ثم انطلقت في مسيرتها وعملت مع عدد كبيرمن الفنانين مثل فريد الأطرش ومحمد عبدالوهاب ومحمد فوزی وتوالت أفلامها فكانت أفلامها «مدموازيل بوسة» إخراج نيازى مصطفى وأميرة الأحلام إخرج أحمد جلال ثم «مجد ودموع» إخراج أحمد بدرخان ثم «لست ملاكا» مع محمد عبدالوهاب إخراج محمد كريم ثم «غدر وعذاب» إخراج حسين صدقى ثم «المنتقم» إخراج صلاح أبوسيف ثم «قبلنى يا أبى» إخراج أحمد بدرخان ثم «حياة حائرة» و«المستقبل المجهول» إخراج أحمد سالم ثم«نرجس» إخراج عبدالفتاح حسن ثم كانت أدوارها الرئيسية في أفلام «مبروك عليك»و«هدى وأفراح» و«غرام راقصة» «والشرف غالى» و«شباك حبيب» و«ماتقولش لحد» وغيرها وختمت مسيرتها بفيلم حكم قراقوش في 1953 لفطين عبدالوهاب وفى الخمسينيات اعتزلت الفن وعادت إلى بلادها إلى أن توفيت «زي النهارده»فى 9 يوليو 1998