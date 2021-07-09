المتحدث باسم الأوقاف يوضح حقيقة فتوى إمام مسجد بتحريم أكل المرأة فى الشارع

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أصدرت وزارة الأوقاف بيانا توضيحيا، مساء الخميس، أوضحت فيه حقيقة فتوى إمام مسجد بتحريم أكل المرأة في الشارع.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، بشأن ما نشر على بعض المواقع وصفحات التواصل تحت عنوان: «إمام بالأوقاف يفتي بحرمانية أكل المرأة في الشارع»، فقد أكد الإمام/ أيمن محمد مصطفى، أن حسابه على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد تم اختراقه، وأنه قد حرر المحضر رقم (109) لسنة 2021م، وأن هذا المنشور لم يصدر عنه وليس فكره ولا يمثله.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف: مع كل ذلك تم مجازاته بخصم شهرين من بدل صعود المنبر تنبيها على كل منتسب للوزارة أن يحافظ على كلامه وعلى صفحته، وأن يدقق ما ينشر أو ينقل.