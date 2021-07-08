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خلال فترة الانتقالات الصيفية .. الحزم يبرم صفقتين من النصر والأهلي

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خلال فترة الانتقالات الصيفية .. الحزم يبرم صفقتين من النصر والأهلي

أعلن نادي الحزم الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم ، اليوم الخميس، عن إبرام صفقتين محليتين خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

حيث تعاقدت إدارة نادي الحزم مع متعب الحماد لاعب النصر لمدة عام واحد حتى 2022.

وكانت بدايات الحماد في الفئات السنية بنادي العلمين وانتقل إلى النصر 2015 ومثل الفريق الأولمبي وفريق الشباب واُستدعي للفريق الأول في مباراة النصر والهلال الأخيرة بموسم 2017.

وسبق للاعب متعب الحماد أن دافع عن ألوان أندية الباطن وضمك والكوكب والثقبة.

كما وقعت إدارة نادي الحزم مع المدافع محمد بصاص لمدة موسم بنظام الإعارة قادمًا من الأهلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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