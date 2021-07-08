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عنيزة: "محاصيلنا" يسلط الضوء على سبل توفير المياه في الزراعة

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عنيزة: "محاصيلنا" يسلط الضوء على سبل توفير المياه في الزراعة عنيزة: "محاصيلنا" يسلط الضوء على سبل توفير المياه في الزراعة
من خلال 20 مساراً متنوعاً لدعم وتنشيط الاقتصاد الزراعي

عنيزة:

خصّص موسم محاصيلنا الزراعية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة 20 مساراً متنوعاً يسعى لتنشيط الحراك الاقتصادي وتسليط الضوء بشكل أكبر على الجانب الزراعي ومن تلك المسارات مسار الري بالتنقيط وفوائده العديدة.

وقال المدير التنفيذي للموسم فهد بن سليمان الحصين: "فريق العمل رأى جدوى تنوع المسارات بحيث تحقق الفائدة المرجوة للمزارع من خلال إتاحة الفرص لتواجد المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها والشركات والاستزراع وطرق الري ومنها الري بالتنقيط، والتي تعتبر من وسائل الري الحديثة للأشجار والنخيل وتساهم في تقليل كمية المياه، وتمنع الهدر المبالغ فيه علاوة على بقاء المياه بشكل أطول ومتقن".

واختتم: "خصصنا مساراً للري بالتنقيط نظراً لأهميته وللعمل على إيصال الرسالة التوعوية من خلاله بحيث يستفيد الزائر للموسم من هذا المسار ويعرف فوائد الري بالتنقيط، ويكون خير شريك لنا، حرصنا على أن تكون عملية الري بطريقة عملية مباشرة بحيث تعمل أمام الزوار وتقوم بري الخضراوات وكيف تؤثر عليها ونسبة المياه المستخدمة في ذلك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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