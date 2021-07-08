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"زكي": الجيش قادر على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن ومقدراتها

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"زكي": الجيش قادر على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدراتها "زكي": الجيش قادر على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن ومقدراتها
أوصى الضباط بمواصلة البحث في المجالات العسكرية

أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي، اليوم (الخميس)، قدرة الجيش المصري على الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي.

وقال "زكي" في كلمة خلال لقائه مع الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة: "إن هذه المهمة تتطلب بناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن ومقدرات الشعب المصري".

وأوصى وزير الدفاع المصري القادة والضباط بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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