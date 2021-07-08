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.. عمالة مخالفة بالرياض "تسرق" أغطية المناهل الحديدية

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بالفيديو .. عمالة مخالفة بالرياض "تسرق" أغطية المناهل الحديدية .. عمالة مخالفة بالرياض "تسرق" أغطية المناهل الحديدية
"الأمانة" نشرت المقطع وأحالت القضية للجهات الأمنية

بالفيديو .. عمالة مخالفة بالرياض

نشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم، مقطع يوثق قيام عمالة مخالفة في الرياض بعمليات نشل لأغطية المناهل الحديدية.

وقالت "الأمانة": "حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، كاميرات الأنفاق في ‎أمانة منطقة الرياض ترصد عمليّات نشل أغطية المناهل الحديدية من قِبل بعض المخالفين".

وأوضحت "أمانة الرياض" أنه تمت إحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحق العمالة المخالفة. (

)أمانة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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