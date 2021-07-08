حمادة أنور: موضوع فرجاني ساسي «بوخ»

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن موضوع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أخذ أكبر من حجمه.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«موضوع فرجاني ساسي، (بوخ)، وأخذ أكبر من حجمه، وذلك بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع القلعة البيضاء».

واضاف :«الزمالك أكبر من فرجاني ساسي، أو غيره من اللاعبين، والنادي هو الذي يصنع النجوم وليس العكس، لذلك يجب على مسؤولي القلعة البيضاء اغلاق ملف اللاعب التونسي».

يذكر ان فرجاني ساسي، ينتهي عقده مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب تجديد عقده مع القلعة البيضاء بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.