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بيراميدز يخطف تعادلاً مثيراً أمام الإنتاج الحربي

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بيراميدز يخطف تعادلاً مثيراً أمام الإنتاج الحربي بيراميدز يخطف تعادلاً مثيراً أمام الإنتاج الحربي

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تعادل فريق بيراميدز مع مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين لكلاً منهما في إطار مباريات الجولة الـ22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقدما الفريقان مباراة جيدة وتمكن الإنتاج الحربي في التقدم مرتين وعاد لاعبي بيراميدز بالتعادل وجاءت أهداف رفاق أحمد كشري عن طريق اللاعب مصطفى البدري في الدقائق (9، 73) فيما سجل للضيوف محمد الجباس ومحمود وادي عند الدقائق (30، 84).

وبهذا التعادل يرتفع رصيد بيراميدز غلى 37 نقطة في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري ويتواجد الإنتاج الحربي في مؤخرة الجدول بـ18 نقطة.

المصرى اليوم

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