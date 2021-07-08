«عاش بطل ومات شهيد».. أسرة خالد دبابة تحيي ذكرى استشهاده في ملحمة البرث

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قال محمد كمال المغربي، والد الشهيد خالد مغربي، الشهير بـ«دبابة» شهيد ملحمة كمين البرث بشمال سيناء، إن روح نجل الشهيد فداءا لمصر الوطن العظيم التي قدم فيها الشهيد وزملائه بقيادة الشهيد أحمد منسي أروع أمثلة الفداء والتضحية وخاضوا معركة ضارية مع الجماعات الإرهابية لمنعهم من الاستيلاء على الكمين.

وأشار «مغربي» ان نجله خلد أسمه في سجل شهداء الوطن مؤكدا ان نجله طلب الشهاده ونالها حيث كان دائم الكلام عن الشهادة وفضلها وانه يتمناها منذ ان خدم في قوات الصاعقة بالقوات المسلحة عقب تخرجه من الكلية الحربية.

وأضاف والد الشهيد أنه قد صدر قرار بنقله لوحدة جديدة بالأسكندرية وكان يوم الملحمة يستعد لإخلاء مكانه بشمال سيناء ولكن مع طلب الدعم لمساندة أبطال الكمين كان اول من ركب مدرعته بجنوده وتحرك بهم نحو الكمين وفجر أحد التكفييرين نفسه بسيارة في مدرعة «خالد» ليلقي ربه شهيدا كما تمنى.

وذكر والد الشهيد أن خالد عمل بسيناء منذ تخرجه من الكلية الحربية لمدة 3 سنوات حتي إستشهاده وكانت له بطولات كبيرة حيث روي زملائه انه كان لايهاب الموت وكان يهاجم الإرهابين دون خوف أو مهابة حتي أنه كان لايرتدي القميص الواقي في أغلب المداهمات وحصد اكثر من 41 تكفيري خلال المداهمات التي شارك فيها.

ووجه والد الشهيد التحية لكل شهيد ضحي بروحه من أجل الوطن العزيز مصر موجها الشكر للقوات المسلحة والشرطة وابطالهم البواسل مؤكدا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد عظيم قاد الوطن في فترة حالكة السواد ونجح بإقتدار في رفع اسم مصر عاليًا.