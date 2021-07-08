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ترحب بقرار رفع الحظر عن رحلات الطيران

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مصر ترحب بقرار روسيا رفع الحظر عن رحلات الطيران ترحب بقرار رفع الحظر عن رحلات الطيران

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رحّبت وزارة الخارجية، بالقرار الصادر عن جمهورية الاتحادية، الخميس، بشان رفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى .

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية للخارجية اليوم، في أعقاب صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وأعربت الخارجية المصرية عن تطلعها لعودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية سريعًا، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي بين الجانبين المصري والروسي، لاسيما ضوء الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المصرية لاحتواء .

وأكدت الخارجية المصرية القرار الروسي يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.

وألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، القرار الذي اتخذ سابقا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

بعد تعليقها لأكثر من 5 سنوات، وفي أبريل الماضي قالت الخارجية الروسية إنها ستعلن قريبا استئناف رحلات الطيران العارض.

وفي فبراير أيضا، لم تؤكد هيئة الطيران المدني الروسية "روس أفياتسيا" مسألة استئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا والمنتجعات السياحية في مصر، وذلك بعد توقفها قبل سنوات بسبب تحطم طائرة ركاب روسية.

المصرى اليوم

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