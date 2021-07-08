أخبار عاجلة

"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 -
مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي -
نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة -
سمير كمونة : تعثر الأهلي أمام البنك الأهلي «طبيعي» -
تعرف على سبب غياب شريف عن التشيكل الأساسي لمواجهة الانتاج -
وزيرة الصحة: استقبال 281 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما -
في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا -
محافظ كفر الشيخ يأمر بالتحقيق في 6 شكاوي تقدم بها المواطنين -
برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك -
وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد أسبوع.. إخلاء المشاعر المقدسة من المركبات والدخول بتصريح

Print
بعد أسبوع.. إخلاء المشاعر المقدسة من المركبات والدخول بتصريح بعد أسبوع.. إخلاء المشاعر المقدسة من المركبات والدخول بتصريح
تمهيدًا للاستعداد المبكر لاستقبال حافلات ضيوف الرحمن

بعد أسبوع.. إخلاء المشاعر المقدسة من المركبات والدخول بتصريح

اعتمدت الإدارة العامة للمرور ضمن خطتها السنوية لموسم الحج منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى جميع المشاعر في مكة المكرمة "منى، عرفة، مزدلفة" وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 فجر يوم الخميس القادم الموافق 5 /12 /1442هـ.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحافلات المقلة لضيوف الرحمن، حيث ستعمل الفرق الميدانية لإدارة "المرور" على سحب أي مركبات لا تحمل تصريحًا يمكنها من الدخول إلى أي مشعر؛ تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق قد يتسبب في مضايقة الحجاج.الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي

مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"