بعد أسبوع.. إخلاء المشاعر المقدسة من المركبات والدخول بتصريح

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تمهيدًا للاستعداد المبكر لاستقبال حافلات ضيوف الرحمن

اعتمدت الإدارة العامة للمرور ضمن خطتها السنوية لموسم الحج منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى جميع المشاعر في مكة المكرمة "منى، عرفة، مزدلفة" وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 فجر يوم الخميس القادم الموافق 5 /12 /1442هـ.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحافلات المقلة لضيوف الرحمن، حيث ستعمل الفرق الميدانية لإدارة "المرور" على سحب أي مركبات لا تحمل تصريحًا يمكنها من الدخول إلى أي مشعر؛ تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق قد يتسبب في مضايقة الحجاج.الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة