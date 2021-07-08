JW Marriott Maldives Resort & Spa: الوجهة المفضلة للعائلات في جزر المالديف

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أكثر من 100 فعالية ترفيهية للعائلة في العطلة الصيفية

يُعد Resort & Spa JW Marriott Maldives، الملاذ المثالي والمفضل للعائلات للاستمتاع بالعطلة الصيفية؛ حيث سيتاح للعائلات خلال زيارتهم لجزر المالديف الاستمتاع مع أطفالهم في واحدة من أفضل تجارب السفر المذهلة في المنتجع، والذي يمثل الوجهة السياحية الرائعة للجزيرة مع أنشطة لا حصر لها تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.

احتل JW Marriott Maldives Resort & Spa مكانته المميزة بسرعة كأفضل وجهة صيفية صديقة للعائلات لقضاء العطلات في جزر المالديف، والتي توفر 100 فعالية ترفيهية متاحة للأطفال من عمر عام واحد ولغاية 11 عامًا، وذلك في نادي ”ليتل جريفينز” الخاص من علامة JW ، الذي تم بناؤه تحت الماء ليحظى الضيوف الصغار بساعات من المرح والترفيه، كما يوفر المنتجع خدمة مجالسة الأطفال عند الطلب.

يتكون JW Marriott Maldives Resort & Spa من فيلات فاخرة على الشاطئ وفوق سطح الماء، ولكل منها مسبحها الخاص بها، ومنصات خشبية للتشمس، مع إطلالات خلابة على مياه المحيط الهندي الفيروزية النقية، ووسائل راحة للأطفال؛ مما يتيح للعائلة هذا الصيف أن تعتبر المنتجع بمثابة منزلها الآخر. فيما تمثل فيلات الدوبليكس الفريدة من نوعها والمطلة على المسبح والموزعة على مستويين لتلبية احتياجات الأسر المكونة من عدة أفراد التي قد يصل عددها إلى أكثر من ستة أشخاص، للاستمتاع بمساحة كبيرة تتسع لجميع أفراد العائلة.

من ناحية أخرى تضم جزيرة الفردوس الاستوائية خمسة مطاعم توفر أروع التجارب الفاخرة للضيوف لاستكشاف المأكولات من جميع أنحاء العالم، بدءًا من المأكولات الإيطالية إلى التايلاندية، ومن المأكولات اليابانية إلى المأكولات البحرية المالديفية التقليدية، مع إمكانية الإفطار بجانب المحيط، أو تناول العشاء على قمة الأشجار؛ حيث حرص المنتجع على توفير مجموعة من الخيارات المميزة التي تناسب جميع الأذواق.

كما يمثل سبا JW Marriott Maldives Resort & Spa ملاذًا فخمًا يتيح للضيوف اختبار أقصى درجات الراحة والاسترخاء وأفضل الخدمات العلاجية الفاخرة والمصممة خصيصًا كي تتناسب مع جميع احتياجاتهم. وسيتاح للضيوف البالغين والذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا الاستمتاع بالمسبح المخصص للبالغين فقط، والذي يعتبر ملاذًا طبيعيًّا للاسترخاء بهدوء في الجزيرة التي على شكل الهلال.

يمكن أيضًا للضيوف الاستفادة من عروض العيد، والتي تتكون من مجموعة من الأنشطة الترفيهية المغرية في هذا المنتجع العائلي الفاخر، الذي يقع على بعد 55 دقيقة فقط بالطائرة المائية من العاصمة المالديفية مالي؛ حيث تشمل عروض باقة "عطلة العيد" إقامة فندقية مميزة لمدة خمس ليالٍ تبدأ من 20 إلى 25 يوليو، وتضم بوفيه إفطار يومي، إضافة إلى غداء أو عشاء في مطعم "عايلة"، كما ستحتوي الباقة على عشاء خاص بالعيد يضم مجموعة من المأكولات العربية، يتخللها تقديم دروس لتعلم طبخ المأكولات العربية لجميع أفراد العائلة. سيتمكّن أفراد العائلة خلال اليوم الأول من باقة "عطلة العيد" من الاستمتاع بعرض خلاب لا ينسى لأداء طبول "بودو بيرو" التي تعتبر جزءًا أساسيًّا من الثقافة المالديفية.

ويمكن للضيوف الراغبين الاستفادة من العرض استخدام مرجع الحجز ”JW EID Special"، كما وفرت منتجعات JW Marriott ، إمكانية الحجز لمواعيد اختبارات فيروس كوفيد -19 عبر موقعها الإلكتروني، لتوفير الوقت والجهد على الضيوف، وتمكنهم من اختبار تجربة مغادرة سلسة ومريحة من المنتجع.

للحجز والمزيد من المعلومات التواصل مع المنتجع على البريد الإلكتروني: jwmaldivesreservations@marriott.com

أو زيارة موقعهم الإلكتروني: https://www.marriott.com/hotels