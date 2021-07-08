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الرئيس التونسي يجرى مكالمة هاتفية مع رئيسة إثيوبيا بشأن سد النهضة (تفاصيل)

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الرئيس التونسي يجرى مكالمة هاتفية مع رئيسة إثيوبيا بشأن سد النهضة (تفاصيل) الرئيس التونسي يجرى مكالمة هاتفية مع رئيسة إثيوبيا بشأن سد النهضة (تفاصيل)

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أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيّدة، سهلورق زودي.

وتطرق الرئيس التونسي خلال هذه المحادثة، إلى تطوّرات ملفّ سدّ النهضة على مستوى مجلس الأمن وموقف أثيوبيا منها.

وحسب بيان رسمي نشرته صفحة الرئاسة التونسية، اليوم، أكّد الرئيس التونسي دعم تونس لمبدأ الحوار والتفاوض بين الدول المعنية بما يراعي مصالحها الحيوية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.

وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.

وبطلب من والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.

المصرى اليوم

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