بينهم 26 مصريًا.. البحرين تعلن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية (الأسماء والتفاصيل)

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أعلنت مملكة البحرين، الخميس، عن قوائم الإرهاب الجديدة داخل البلاد، متضمنة شخصيات من 12 جنسية عربية وأجنبية.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية البحرينية في عددها الأخير فإن القائمة تشمل شخصيات ومؤسسات ليبية ومصرية وخليجية.

ومن بين أبرز الأسماء الليبية كل من مفتي الإخوان الإرهابي الصادق الغرياني، وعلي الصلابي القيادي بالتنظيم المقيم في قطر حاليًا، وعبدالحكيم بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس بعد 2011.

وشملت قائمة الأفراد المدرجين في قائمة الإرهاب البحرينية 153 اسمًا هم كل من: