أخبار عاجلة

"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 -
مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي -
نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة -
سمير كمونة : تعثر الأهلي أمام البنك الأهلي «طبيعي» -
تعرف على سبب غياب شريف عن التشيكل الأساسي لمواجهة الانتاج -
وزيرة الصحة: استقبال 281 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما -
في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا -
محافظ كفر الشيخ يأمر بالتحقيق في 6 شكاوي تقدم بها المواطنين -
برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك -
وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بينهم 26 مصريًا.. البحرين تعلن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية (الأسماء والتفاصيل)

Print
بينهم 26 مصريًا.. البحرين تعلن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية (الأسماء والتفاصيل) بينهم 26 مصريًا.. البحرين تعلن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية (الأسماء والتفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مملكة البحرين، الخميس، عن قوائم الإرهاب الجديدة داخل البلاد، متضمنة شخصيات من 12 جنسية عربية وأجنبية.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية البحرينية في عددها الأخير فإن القائمة تشمل شخصيات ومؤسسات ليبية ومصرية وخليجية.

ومن بين أبرز الأسماء الليبية كل من مفتي الإخوان الإرهابي الصادق الغرياني، وعلي الصلابي القيادي بالتنظيم المقيم في قطر حاليًا، وعبدالحكيم بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس بعد 2011.

وشملت قائمة الأفراد المدرجين في قائمة الإرهاب البحرينية 153 اسمًا هم كل من:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سمير كمونة : تعثر الأهلي أمام البنك الأهلي «طبيعي»

سمير كمونة : تعثر الأهلي أمام البنك الأهلي «طبيعي»

تعرف على سبب غياب شريف عن التشيكل الأساسي لمواجهة الانتاج

تعرف على سبب غياب شريف عن التشيكل الأساسي لمواجهة الانتاج

وزيرة الصحة: استقبال 281 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما

وزيرة الصحة: استقبال 281 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما

في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا

في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا