الأقصر : 7851 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية وسط إجراءات احترازية مشددة

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أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر علي انتهاء مديرية التربية والتعليم من تنفيذ كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً لبدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يوم السبت المقبل 10 يوليو الجارى .

وجاءت تعليمات محافظ الأقصر المشددة على الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان .

واطمئن محافظ الأقصر على خطة تأمين خط سير أوراق الأسئلة والاجابات ذهابا وإياباَ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الامن. كما وافق المحافظ على توفير محولات الكهرباء مع توفير مياه الشرب بجميع اللجان .. مؤكداً ضرورة متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا ومواجهة أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن.

وأوضح الدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاقصر انه تم تجهيز عدد 30 لجنة على مستوى المحافظة تتضمن 6 لجان بإدارة الاقصر و عدد لجنتان بالبياضية و 4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و 5 لجان بارمنت و 4 لجان بالقرنة و 7 لجان باسنا ، مشيراً الى انه من المقرر ان يؤدى 6851 طالب وطالبة الامتحانات هذا العام من بينهم 5414 نظامى و 1437 منازل وبلغ عدد الطلاب فى كل قسم 2211 فى الشعبة الأدبية ، و 4094 طالب وطالبة بقسم علمى علوم ، و 546 طالب فى قسم علمى رياضة . مؤكدا توفير المناخ الامن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين فى الامتحانات مع تذليل أى عقبات بالتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحافظة.