وزير النقل يفتتح خط إنتاج تصنيع قطارات المونوريل (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خط إنتاج قطارات خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبدء تسليم القطارات من مصانع شركة ألستوم بمدينة ديربي البريطانية إلى مصر، بحضور طارق عادل سفير مصر في لندن، ورئيس هيئة الأنفاق المصرية ومرافقيه، ومسؤولي شركة ألستوم.

قام الوزير بجولة ميدانية في مصنع الشركة بمدينة ديربي، وتفقد خطوط إنتاج قطارات المونوريل، وكذا مراكز التطوير والأبحاث المتعلقة بعملية التصميم والتصنيع.