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تبحث تأثيرات جائحة كورونا .. محاضرة عن تطبيقات الصحة الرقمية بمكتبة الإسكندرية

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تبحث تأثيرات جائحة كورونا .. محاضرة عن تطبيقات الصحة الرقمية بمكتبة الإسكندرية تبحث تأثيرات جائحة كورونا .. محاضرة عن تطبيقات الصحة الرقمية بمكتبة الإسكندرية

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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «تعرف على تطبيقات الصحة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، يلقيها الدكتور عمر شاكر، مؤسس الفرع المصري لشركة هيلث ٢.٠- (Health 2.0- Egypt) الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل.


تسلط المحاضرة الضوء على تطبيقات الصحة الرقمية والأدوات الجديدة المستخدمة في تبني دور الرعاية عن بُعد. كما سيتحدث المحاضر عن الإحباطات التي واجهته كرائد أعمال في مجال الصحة الرقمية، والمعلومات التي قام بجمعها خلال فترة عمله كاستشاري بيانات سريرية أول يعمل على سجلات الصحة الرقمية والبيانات السريرية بالولايات المتحدة.


تأتي المحاضرة ضمن برنامج (ابتكر اليوم.. لتحيا غدًا) الذي يدور حول موضوع الابتكار في وقت الأزمات، فيأتي متسقًا مع نهج المجتمع الدولي والدولة المصرية؛ حيث أن كليهما مازالا تحت تأثير جائحة كورونا ولا يزالان يبحثان في تأثيره على سبل عيش الشعوب، ولهذا فإن البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات والتدابير المبتكرة التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات للتعامل مع الأثر الاقتصادى والاجتماعى للوباء.

المصرى اليوم

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