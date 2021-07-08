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لجنة أردنية للسعودية لبحث تعطل الارساليات الزراعية

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لجنة أردنية للسعودية لبحث تعطل الارساليات الزراعية لجنة أردنية للسعودية لبحث تعطل الارساليات الزراعية

جي بي سي نيوز :- أوفد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات فجر الأربعاء، لجنة فنية تضم عدد من موظفي مركز الوزارة وموظفي المركز الزراعي الحدودي ( العمري ) وبمشاركة الجمارك.

ووجه الحنيفات الى مشاركة القطاع الخاص في اللجنة من خلال نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة الى مركز جمرك حديثة ومتابعة الاجراءات مع سلطات الحجر الزراعي السعودي والوقوف على الاسباب المعطلة لتصدير بعض الارساليات الزراعية .

وقد شهد الاسبوع الماضي تعطل بعض الارساليات الزراعية الصادرة من الاردن الى بعد تعديل بعض الاجراءات لدى الجانب السعودي والتي تشمل شكل ووزن العبوات وعدد من الاجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات .

وعمل وزير الزراعة على متابعة الموضوع منذ بدايته من خلال التواصل مع وزارة الزراعة السعودية والسفير الاردني لدى السعودية وتوجيه الاقسام الفنية المختصة والتشارك مع القطاع الخاص لتسهيل دخول هذه الارساليات .

وقال الحنيفات ان حرص الاشقاء في السعودية على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل اهمية كبيرة وايضا اهمية تحقيق كافة المواصفات للمنتجات الزراعية الاردنية لضمان استمرار وصولها لكافة الاسواق دون تعطل واكد على سلامة وجودة المنتجات الاردنية وان الاجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقه على العبوات .

جي بي سي نيوز

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