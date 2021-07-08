للحاج المرشح لأداء الفريضة الخيار في تحديد نوع النسك.. بشرط

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سواء كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً.. رد "الحج" على أحد السائلين

أكدت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن ‏‎‎للحاج تحديد نوع النسك حسب رغبته شريطة ألا يؤثر ذلك على البرنامج والجدول الزمني الخاص برحلة الحج.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال ما إذا كان يحق للحاج اختيار نوع الحج سواء كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً، لتجيب وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقولها:" ‏‎‎للحاج تحديد نوع النسك حسب رغبته شريطة ألا يؤثر ذلك على البرنامج والجدول الزمني الخاص برحلة الحج أو يتطلب خروج الحاج من المشاعر للإحرام مرة أخرى ".وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن لقاح كورونا المشاعر المقدسة