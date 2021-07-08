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وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث الفرص الاستثمارية في عجمان

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وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث الفرص الاستثمارية في عجمان وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث الفرص الاستثمارية في عجمان

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زار وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة والقبطان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة والوفد المرافق منطقة عجمان الحرة وتأتي الزيارة بالتعاون مع غرفة عجمان والدكتورة ميثا الهاملي، رئيس مجلس إدارة شركة ليوا العالمية .


هدفت الزيارة إلى مناقشة مختلف جوانب التعاون للتعرف على المزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين الحاليين والجدد، ومناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة. وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث التعاون المشترك وعرض نبذة عن إمارة عجمان وأهم قطاعاته. وتأتي اللقاءات في إطار قيام رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة إمارة عجمان خلال مهمة عمل اليومين الماضيين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

المصرى اليوم

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