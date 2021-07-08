كاتب سياسي: أتوقع ألا يصدر مجلس الأمن قرار إيجابي بشأن سد النهضة

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قال الكاتب والمحلل السياسي إيهاب عباس، إن التحرك الدبلوماسي المصري نحو مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي يأتي وفقا للقانون الدول والأطر التي أقرتها الأمم المتحدة، لحل أي نزاعات تنشأ بين أي دولة في العالم وأخرى.

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ التحرك المصري يأتي أيضا ضمن الاتفاقيات المعمول بها في مسألة توزيع حصص المياه المتعلقة بالأنهار المشتركة، مضيفا أن مصر اتبعت كل الطرق الدبلوماسية والقانونية: «عداها العيب».

وأشار إلى أن موقف السودان تغير تماما، بعدما كان في الماضي محايدًا بشأن إثيوبيًا نتيجة أيديولوجيات، تبدلت الآن وأصبح الموقف مؤيد لمصر في قراراها ولا يرتبط بأشياء أخرى وتتبع المصالح المتصلة بشعبها.

ولفت إلى أن إثيوبيا بأفعالها تخالف جميع القوانين والاتفاقيات الدولية، مضيفا أتوقع أن مجلس الأمن لن يصدر أي قرار إيجابي في هذا المسار.

وأردف أنه على أي حال الذهاب إلى مجلس الأمن خطوة مهمة للغاية لأن مصر تواجه مشكلة حياة أو موت، وكان لازما عليها طرق كل الأبواب القانونية، كي يمكنها الانتقال إلى المرحلة التالية وهي الدفاع عن نفسها.

واستطرد أن التحرك إلى المجلس بالتزامن مع قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني يضع العالم إمام مسؤوليته وتحديدا مجلس الأمن الدولي ليتخذ قرارا ملزما لإثيوبيا بوقف الملء وإلا يحق لمصر الدفاع عن نفسها.