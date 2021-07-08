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مصطفى بكري عن «سد النهضة»: المعركة سياسية والمؤامرة تستهدف تعطيل

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مصطفى بكري عن «سد النهضة»: المعركة سياسية والمؤامرة تستهدف تعطيل مصر مصطفى بكري عن «سد النهضة»: المعركة سياسية والمؤامرة تستهدف تعطيل

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قال الإعلامي مصطفى بكري إنه لا أحد يستطيع أن يزايد على موقف القيادة السياسية أو يزايد على الرجل الذي تصدى ودافع وانتزع من أيدي آثمة وأخرجها من النفق المظلم.
وأضاف خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن المعركة ليست معركة مياه فهي معركة سياسية ومصر مستهدفة وتحاك ضد مصر مؤامرة توظف مياه النيل وخلفها أجهزة مخابراتية هدفها إسقاط مصر وضرب المشروع الوطني وتعطيل التنمية واستنزاف الجيش.
وأوضح أن الرئيس أكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تمييز والرئيس موقفه واضح وثابت في أزمة سد النهضة ونحن نثق في قرار الرئيس في التعامل مع الأزمات والمؤامرات .
وأكد بكري أن معركة سد النهضة معركة سياسية وليست معركة مياه وجزء من محاولات تعطيل مصر في ظل بذل جهودا دبلوماسية مضنية لحل قضية سد النهضة سلميا.
وأشار إلى أن القيادة السياسية والعسكرية هي المسئولة عن القرار المصري ومعركة سد النهضة تستهدف مصر.

المصرى اليوم

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