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مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط

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مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط

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تنظم مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا بعنوان «الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط» يومي الأربعاء والخميس 14-15 يوليو 2021. في ضوء اهتمام الدولة المصرية بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتداعياتها المختلفة خاصة ما يتصل بالحفاظ على الأمن القومي، والتصدي إلى الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون بين الدول، والحفاظ على رأس المال البشري، وإثراء مساهمة الشباب في جهود التنمية.

ويسلط المؤتمر الضوء على ما تقوم به الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية على الصعيد القانوني، والتدابير الأمنية، والتعاون الدولي، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومبادرات الجمعيات الأهلية، والمشروعات التنموية التي تعالج أسباب لجوء الشباب إلى الهجرة غير الشرعية.


يشارك في المؤتمر ممثلو الجهات الرسمية في مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والمؤسسة التشريعية، ووزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، هذا فضلًا عن عدد من الجمعيات الأهلية والتكوينات الشبابية التي تنفذ مشروعات على أرض الواقع لمواجهة الهجرة غير الشرعية ولاسيما في محافظات الصعيد ووجه بحري.
ويتحدث في المؤتمر أيضًا ممثلون من جامعة الدول العربية، ومنظمة الهجرة الدولية، وعدد من الخبراء العرب، ووجهت الدعوة إلى لفيف من الباحثين والإعلاميين والشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب من مختلف المحافظات.


أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن هذا المؤتمر يمثل مناسبة ثقافية يلتقي فيها عدد كبير من الهيئات والمؤسسات والخبراء والإعلاميين بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الرأي والرؤى في موضوع يحظى باهتمام خاص من جانب الدولة المصرية.
تبدأ أعمال المؤتمر الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء 14 يوليو وتستمر حتى السابعة مساء، ويستأنف المؤتمر جلساته في اليوم التالي الخميس 15 يوليو في العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

المصرى اليوم

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