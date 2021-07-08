تعرف على تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي- أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- محمد مجدي «أفشة»- حسين الشحات

المهاجم الصريح: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

حارس المرمى مصطفى شوبير -محمود وحيد- رامي ربيعة- محمود عبدالمنعم «كهربا» - بدر بانون - صلاح محسن - والتر بواليا - جونيور أجايي - محمد هاني.

ويحتل فريق الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعها من 21 لقاء، فيما يتواجد المقاولون العرب عند المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.