أخبار عاجلة

برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك -
وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية -
وزارة الرياضة تطلق أول نموذج لمحاكاة اللجنة الاوليمبية الدولية..التفاصيل وطريقة التسجيل -
المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش» -
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي  -
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه -
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية يلتقيان بمنتخبات الأولمبياد الخاص آستعدادا لشتوية كازان ٢٠٢٢

Print
وزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية يلتقيان بمنتخبات الأولمبياد الخاص آستعدادا لشتوية كازان ٢٠٢٢ وزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية يلتقيان بمنتخبات الأولمبياد الخاص آستعدادا لشتوية كازان ٢٠٢٢

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ألتقي اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورافقه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بلاعبي منتخبات الفلوربول بالأولمبياد الخاص المصري خلال فترة الاستعدادات التي يخوضونها بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي استعدادا للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر انطلاقها في يناير من العام المقبل ٢٠٢٢.

ويأتي حرص وزير الشباب والرياضة على الألتقاء باللاعبين لتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم مباشرة وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال فترة التدريبات الحالية التي يخوضونها لتحقيق آنجازا جديدا يضاف لسجل الانجازات التي يحققها دوما الأولمبياد الخاص المصري بتلك الألعاب العالمية الشتوية الهامة والتي لم تتغيب عنها واخرها كانت بالنمسا عام ٢٠١٧ والتي استطاع خلالها فريق الهوكي الأرضي تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية ،وشرفت البعثة بتكريم من فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

يذكر أن مصر ستشارك بالألعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص والتي ستستضيفها مدينة كازان الروسية في مطلع العام المقبل ببعثة مصرية مكونة من فريقين للفلوربول واحد منهم من لاعبي الأولمبياد الخاص والفريق الأخر موحد «مدمج» من لاعبي الاولمبياد الخاص ولاعبين من غير المعاقين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة