وزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية يلتقيان بمنتخبات الأولمبياد الخاص آستعدادا لشتوية كازان ٢٠٢٢

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ألتقي اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورافقه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بلاعبي منتخبات الفلوربول بالأولمبياد الخاص المصري خلال فترة الاستعدادات التي يخوضونها بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي استعدادا للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر انطلاقها في يناير من العام المقبل ٢٠٢٢.

ويأتي حرص وزير الشباب والرياضة على الألتقاء باللاعبين لتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم مباشرة وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال فترة التدريبات الحالية التي يخوضونها لتحقيق آنجازا جديدا يضاف لسجل الانجازات التي يحققها دوما الأولمبياد الخاص المصري بتلك الألعاب العالمية الشتوية الهامة والتي لم تتغيب مصر عنها واخرها كانت بالنمسا عام ٢٠١٧ والتي استطاع خلالها فريق الهوكي الأرضي تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية ،وشرفت البعثة بتكريم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أن مصر ستشارك بالألعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص والتي ستستضيفها مدينة كازان الروسية في مطلع العام المقبل ببعثة مصرية مكونة من فريقين للفلوربول واحد منهم من لاعبي الأولمبياد الخاص والفريق الأخر موحد «مدمج» من لاعبي الاولمبياد الخاص ولاعبين من غير المعاقين.