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بشراكة "عجلان وإخوانه".. "الاتصالات" تمنح "ايجيكس" رخصة نقل الطرود

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بشراكة "عجلان وإخوانه".. "الاتصالات" تمنح "ايجيكس" رخصة نقل الطرود بشراكة "عجلان وإخوانه".. "الاتصالات" تمنح "ايجيكس" رخصة نقل الطرود
تملك أسطولاً يفوق ٧٥ طائرة وتنقل أكثر من ٤٠ مليون شحنة يومياً حول العالم.

بشراكة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رخصة نقل طرود محلية ودولية لشركة ايجكس، المرتبطة بشراكة ثنائية مع مجموعة عجلان وإخوانه، والشريك العالمي لهما، "اس اف اكسبرس"، وهي شركة خدمات لوجستية عملاقة مستحوذة على أكثر من ٤٠ في المئة من السوق الصيني و٢٠% من السوق العالمي، وتمتلك أسطولاً يفوق ٧٥ طائرة شحن متنوع، وتنقل شحنات بأكثر من ٤٠ مليون شحنة يومياً حول العالم.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة اجيكس عجلان بن محمد العجلان، إن هذه الشراكة الجديدة لمجموعة عجلان وإخوانه تتواكب مع رؤية المملكة 2030م، التي تركز على تنويع الاستثمارات الوطنية والشراكات الدولية في القطاعات المندرجة ضمن مستهدفات الرؤية، ومن ضمنها الخدمات اللوجستية التي أبرزت جائحة كورونا في العام الماضي أهميتها وضرورة العمل لتبني الاستثمار بها، لمردودها على الناتج الوطني، وتوفيرها لفرص العمل الجديدة بالمملكة، كما أن هذه الشراكة المهمة هدفها المساهمة في جعل المملكة العربية السعودية أكبر مركز خدمات لوجستية في المنطقة، ومنافساً عالمياً بهذا المجال الذي تتزايد أهميته في ظل التوجه العالمي لخدمات التسوق عن بعد في تجارة التجزئة ومختلف المناشط التجارية التي تتجه للتحول الرقمي والبيع عن بعد.

وأضاف العجلان أن قيمة الاستثمارات لشراكة مجموعة عجلان وإخوانه مع اس اف اكسبرس ستبلغ 3 مليارات ريال وتتضمن وضع بنية تحتية وإنشاء مراكز توزيع للشركة داخل مختلف مناطق المملكة مع تقديم حلول لوجستية وبناء مركز لوجيستي مقدماً شكره لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها للقطاع البريد وخدمات التوصيل والعمل على تسهيل إجراءات ترخيصها ودعمها للنهوض بهذا القطاع بالتركيز على تنظيمه وتجويد خدماته، ومما يسهم في جعل المملكة مركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية، ودعمها بمختلف السبل التي تعزز من حضور القطاع الخاص في هذا المجال وتمكينه بمختلف الأدوات التي تحقق دوره في بروز هذا القطاع الحيوي والمهم.

وبين العجلان، أن المركز الرئيس لشركة ايجكس حدد ليكون بالرياض العاصمة، وسوف تصل خدماتها لأكثر من ٢٩ دولة في المنطقة، كما ستسهم في تحسين خدمات توصيل الشحنات البريدية المتنوعة، والوصول لأكبر شريحة مستهدفة من العمل في هذا النشاط المتجدد، والذي شهد حراكاً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية، ويتزايد الاهتمام به كاستثمار يشهد توسعات كبيرة محلياً وإقليماً.

يذكر أنه تم بناء وتشغيل مطار في مدينة وهان الصينية، لشركة اس اف اكسبرس، وسيتم من خلاله استيعاب ٢.٥ مليون طن ومليون مسافر بحلول ٢٠٢٥، وتعد هذه الشركة من أسرع ١٠ شركات نمواً على المستوى العالمي، وتضاهي في سرعة النمو والتوسع شركات عالمية، مثل أبل وعلي بابا وتسلا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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