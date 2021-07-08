محافظ مطروح يستقبل رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس الدكتور عمرو محسوب رئيس قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والدكتور محمد عطا الله رئيس الادارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بحضور الدكتورة أم العز بريك مدير مجمع إعلام مطروح.

رحب محافظ مطروح برئيس قطاع الإعلام الداخلي، مؤكدا أهمية ودور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر التوعوية ورصد الرأى العام بمايساهم في خطوات التنمية، مع تقديم كافة الدعم لذلك الدور بمطروح وصولا إلى جميع المناطق.



بينما أشاد الدكتور عمرو محسوب بجهود التنمية بمحافظة مطروح والعمل على مواكبة الدور الاعلامى لجهود التنمية المبذولة، ناقلا تحيات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى جميع أهالى مطروح، مشيرا إلى زيارة المحافظة للوقوف على أعمال رفع كفاءة مجمع اعلام مطروح يليق بمكانته كصرح إعلامى وتوعوى ويشمل رفع كفاءة المبنى الإدارى والقاعات مع انشاء استراحات جديدة لاستقبال ضيوف المجمع من خارج مطروح، مشيرا إلى إهداء محافظة مطروح عدد من الكتب والكتيبات.