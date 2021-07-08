جامعة سوهاج : مشروع بحثي لكلية العلوم بقيمة 1.8 مليون جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، حصول كلية العلوم على مشروع بحثي ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار (STDF)، بعنوان «تحسين أداء أجهزة الطاقة من الجيل الثاني على أساس البلورات المفردة لأكاسيد الجاليوم»، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

وأكد رئيس جامعة سوهاج- في تصريح له اليوم- أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، لافتا إلى أن الجامعة تمتلك فريق بحثي متميز من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة، إلى جانب امتلاكها عدد كبير من الأجهزة والمعامل البحثية، ما يؤهلها لإيجاد حلول علمية وعملية لأي مشكلات قد تتسبب في عرقلة عجلة التنمية، منوها بأن تلك الأبحاث العلمية المميزة تخدم الخطة البحثية للجامعة بشكل خاص، وترتبط بشكل وثيق برؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه قال الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور أحمد محمد فكري الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، إن الهدف الرئيسي من المشروع تحسين أجهزة الطاقة من الجيل الثاني بتطوير بلورات أحادية لأكاسيد الجاليوم ذات المزايا القيمة، وهي فجوة النطاق الكبيرة، وأيضاً المجال الكهربائي الكبير والتكلفة المنخفضة والجودة العالية، لافتا إلى أن المشروع يقوم بإجراء دراسة مكثفة للبلورات الأحادية لأكاسيد الجاليوم المطعمة لتحسين أداء أجهزة الطاقة الإلكترونية الأقل تكلفة والقابلة للتطبيق تجارياً، وهذا ما ينتظره المجتمع وتشجع عليه القوة السياسية والتطورات التكنولوجية الحديثة.

وأشار الدكتور فكرى، إلى أن الفريق البحثى للمشروع يضم أعضاء من معمل أشباه الموصلات بقسم الفيزياء بدرجات علمية مختلفة من أستاذ إلى معيد، بالإضافة إلى الاستعانة بأساتذة من الصين.