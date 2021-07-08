رئيس الأوبرا يكشف مصير حفل هاني شاكر بعد تأجيله

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أكد د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، أن حفل الفنان هاني شاكر الذي كان مقررًا له مساء اليوم، قد تم تأجيله لحين شفاء «شاكر» من الأزمة الصحية التي ألمت به قبل ساعات.

أوضح في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه من الصعب أن يتم استبدال الحفل في هذا التوقيت الضيق، احترامًا كذلك للفنان هاني شاكر الذي يقدره ويحترمه ويدعوا له بالشفاء العاجل، ليقوم باحياء الحفل بعد انتهاء الأزمة«.

وأضاف «صابر»: «الحفل إن سوف ينظم ولكن لم يتحدد موعد حتى يتم شفاء هاني شاكر، ولكن من يرغب من الجماهير التي حصلت على تذاكر الحفل استرداد قيمتها فإن ذلك متاح سواء من خلال منافذ فوري أو منصة حجز التذاكر، أو شباك تذاكر الحجز بالأوبرا، ومن يرغب في الاحتفاظ بالتذكرة والدخول بها وقت تنظيم الحفل الجديد فليس هناك أية مشكلة في ذلك.

كانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أعلنت تأجيل حفل الفنان هاني شاكر الذي كان مقرر مساء اليوم الخميس ٨ يوليو على مسرح النافورة إلى موعد اخر سيتم تحديده لاحقا بسبب أزمة صحية تعرض لها الفنان .